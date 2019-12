Toda la verdad sobre el ventarrón que llega para Navidad en San Juan

Cómo estará el tiempo en la noche del martes, cuando se celebra Navidad, genera por estas horas debate en San Juan. Todos coinciden en que llega un ventarrón Sur. El tema es cuán fuerte y a qué hora. Con seguridad, la opción más viable es comer adentro o cenar temprano.

Tras un día de calor extremo, que tendrá máximas entre los 40 y 41 grados producto de la radiación solar, el aire tropical y un Zonda en altura (no se espera que baje con ráfagas fuertes sino que sólo se sienta el fuerte calor), según dijo el conocido meteorólogo sanjuanino Germán Poblete, llega el frente frío con el viento. “La noticia es a qué hora llega el frente frio que justo dentro del intervalo entre las 23.30 y 2 de la mañana, justo en el intervalo que contiene a la medianoche. Se espera la irrupción de viento en alguna hora de ese intervalo, justo cuando la gente está reunida”. No obstante, dijo que en promedio se prevéuna velocidad de 40 km/H y no serán ráfagas de más de 60 km/hora en general.

Esta apreciación lleva tranquilidad comparada con otros análisis ya que el EPRE sacó un comunicado con indicaciones sobre cómo manejarse con daños en la red eléctrica con “vientos de más de 125 km/h de intensidad” (ver más abajo).

Por su parte, consultado el director del sitio especializado “Tiempo en San Juan”, Ezequiel Simón, dijo que “el frente frio llega a la medianoche, justo cerca de las cero, ahí empieza el viento que va a durar no más de 3 horas va a ser muy interno por el cabo brusco de masas de aire. Puede haber ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora, a esta velocidad según varios modelos meteorológicos que manejo”.

Por otro lado, el director de Defensa Civil de San Juan, Francisco Suraci, salió con cautela a decir que descartan que el viento será a más de 120 km/h en la ciudad, ya que puede alcanzar esa velocidad pero en cordillera, entonces que se esperan vientos pero con una intensidad mucho menor. No obstante, dijo que en la noche de este lunes sacarán un alerta con toda la información que recaben de fuentes fidedignas.

En lo que coinciden Poblete y Simon es que el miércoles estará agradable, debido al Sur que aliviará el calor extremo del martes. “Para el miércoles se prevé una máxima de 26 grados. Habrá una brisita que deja el vientito y nubosidad variable”, dijo Poblete.

Este es el comunicado oficial del EPRE:

Teniendo en cuenta el pronóstico meteorológico vigente, con ráfagas de viento de más de 125 km/h de intensidad en San Juan durante la noche del 24 y primeras horas del 25 de Diciembre de 2019, se solicita a los usuarios especial precaución:

• En caso de advertirse situaciones de caídas de árboles o ramas desprendidas por el viento, que hubiesen dañado a la red eléctrica.

• En el uso de pirotecnia, toda vez que su inadecuado uso puede originar incendios.

Las situaciones referidas pueden provocar daños a personas y bienes, además de cortes en el servicio eléctrico, debiendo inmediatamente denunciarse a los teléfonos de atención de emergencias: 0-800-666-3637 (Energía San Juan S.A.) y 496-1784 (D.E.C.S.A.).

Se destaca que inmediatamente culminado el período de ráfagas de intensidad peligrosas para la seguridad de los trabajadores, se supervisará la ejecución de las tareas para la restauración del servicio en las zonas que pudiesen haber sido afectadas.

Se ha intimado a las Distribuidoras Energía San Juan S.A. y Distribuidora Eléctrica de Caucete, a adoptar todas las medidas de su responsabilidad para garantizar la seguridad en la operación y el abastecimiento eléctrico en la red del Sistema Interconectado Provincial.