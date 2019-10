Costa Magna: de playa “vip” al complejo inseguro olvidado por el tiempo

Costa Magna fue uno de los campings más renombrados en San Juan. Considerada como una de las playas “vip” por ser el único complejo que tenía y tiene arena en gran parte del terreno, contaba con servicios distinguibles, pero hace varios años que su estructura edilicia quedó en el olvido. En el año 2011 cerró sus puertas por falta de agua y la sequía posterior que afectó por 5 años a la provincia, luego se sumaron razones económicas que hicieron indefinible el cierre del complejo. Hasta ahora nadie sabe si va a volver a funcionar o si seguirá en su estado actual.

Los incendios empezaron a ser una constante.

Hoy a varios años de su abandono el paso del tiempo hizo estragos en el camping. Apenas uno ingresa al complejo encuentra un camino de palmeras y árboles destrozados, incluso hay varios incendios que aparentemente fueron provocados de manera intencional. El olor a quemado te acompaña hasta que entras por fin al complejo con acceso a la playa. Donde se pueden ver las estructuras que funcionaron para albergar a cientos de sanjuaninos en fiestas, fines de semana y eventos ahora carcomidos por el olvido.

La cancha de basquet sigue estando casi intacta.

Es habitual que la policía recorra el predio porque si bien el lugar está abandonado, la gente sigue concurriendo poniendo en riesgo su integridad por falta de medidas de seguridad. Esto sumado a que no hay ningún tipo de control sobre la ingesta de alcohol en las orillas, puede terminar desembocando en accidentes que ponen en riesgo a otros transeúntes, es por eso que las autoridades no le pierden el rastro a lo que sucede en el complejo y el ojo vigilante de la policía es una constante que no escapa.

Aquí es donde estaba la cantina aclamada por los sanjuaninos.

Donde estaba la cantina ahora hay una pila de ladrillos llena de restos de botellas de alcohol que dejan quienes utilizan el lugar de manera indebida. En el sitio donde antes se hacían las famosas fiestas “Descazate” y “Disfrazate” ahora hay restos de vegetación, quinchos en mal estado y tanques que antes tenían agua enterrados entre las arenas vip que siguen estando, recordando de manera nostálgica, uno de los complejos más lindos de la provincia.

La arena sigue siendo el único recuerdo de esos años de gloria.

El tema de los incendios no es un dato menor, por razones que no se conocen hay varios pequeños incendios en el lugar, los datos aportados por la policía de mencionada jurisdicción develan que el lugar sigue siendo objeto de uso para personas que van a consumir alcohol, parejas que lo eligen como destino de privacidad y alguno que otro imprudente que aprovecha la desolación para cometer algún acto de vandalismo.

Las estructuras edilicias que quedan corren el riesgo de desmoronarse por falta de mantenimiento.

De todas las playas del dique, la de Costa Magna era conocida sobre todo por la arena y el poco declive del agua, que permitía avanzar bastante antes de que la profundidad sea peligrosa. Pero como contracara de estas ventajas, el predio fue el primero en quedarse sin acceso al agua cuando bajó el nivel del dique durante los años de sequía. Otro de los datos develados por este medio fue cuando en 2015 quien estaba alquilando el predio dejara de hacerlo y luego la empresa que concesionaba también desistiera. Así fue como Costa Magna quedó abandonado durante años y las estructuras comenzaron a dañarse. Recién este 27 de diciembre de 2018 Recursos Energéticos volvió a entregarle los derechos de explotación a la empresa Carmona, que era vista como la encargada de revivir el clásico y controlar que no haya visitantes mientras siga siendo inseguro.

El lugar está prohibido por que es inseguro.

Pero como todos sabemos la empresa es la misma que tuvo problemas con los trabajadores de la Electrometalúrgica Andina, con el quiebre de la empresa, meses de conflicto con los trabajadores y audiencias subidas de tono en la Subsecretaria de Trabajo. Por tal motivo nadie sabe concretamente que va a suceder con el complejo.