Voces cruzadas por el evento con música electrónica en la Casa Natal de Sarmiento

La DJ Géminis le contó a Tiempo de San Juan que los decibeles estaban contemplados para que la casa no sufra daños. “Hubo una mala interpretación. No fue una fiesta electrónica. Fue un evento cultural, con música de artistas sanjuaninos y gastronomía en un monumento histórico. No fue la primera vez que se realizó”, expresó. Además, dio a conocer que no fue como cualquier fiesta, en la que sí hay música muy fuerte.