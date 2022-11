Vino para novatos: cinco tips de una sommelier sanjuanina para degustar la bebida nacional

Pero no hay nada peor que estar ante una copa y no saber disfrutarla. Cecilia Videla, sommelier y chef sanjuanina brindó a Tiempo de San Juan cinco tips necesarios para quienes quieren incursionar en el mundo del vino, para aprender a saborearlo y tomarlo.

La primera recomendación de la especialista es ir a todas las ferias de vino. “Anda, proba, degusta, cata todo lo que puedas para ampliar el paladar y conocer un poco más”, señala. Esto permitirá tomar contacto con expertos, pero también adquirir practica y conocimiento sobre qué es más acorde al paladar de cada persona.

A la hora de comprar un vino, cualquiera sea, lo mejor es ir a vinotecas que cuenten con gente capacitada para una correcta guía que permita elegir la botella que sea más afín a los gustos del consumidor.

Si se va a comenzar a incursionar en el mundo del vino, Cecilia sugiere iniciar por varietales livianas, suaves, buscando cosechas recientes que no tengan tanto tiempo de guarda o no sean reservas largas. Esto permitirá amigarse con los aromas y sabores. “Para comenzar recomiendo ir por tintos suaves, blancos que no sean dulces y rosados. También están los nuevos varietales, como el Malbec blanco”, puntualiza.

Algo que no hay que perder de vista es que el valor no siempre tiene relación directa con la calidad del vino. Lo mismo sucede con el tipo de botella o etiqueta. La sommelier sugiere preocuparse más por con qué platillo se va a acompañar el vino, o con quién compartirlo.

El último consejo de Cecilia tiene que ver con la temperatura. “El vino se toma a temperatura ambiente, alrededor de 20 grados, para que los buenos aromas puedan desprenderse y no ataquen en boca los alcoholes o los sabores fuertes”, señala. Pese a ello, para los principiantes está permitido agregarle soda o hielo, pero que no se vuelva una costumbre, ya que para algunos “viejos tomadores” agregarle algo más a la copa además de la bebida puede ser un insulto.

“Degusta, disfruta y descubrí el mundo del vino, el poder está en tu boca”, afirma Cecilia, siempre y cuando sea con moderación.