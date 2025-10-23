jueves 23 de octubre 2025

Maltrato animal

Video impactante: así atropellaron a una perrita de manera brutal en Capital

En la mañana de este miércoles, se viralizó un video donde una persona paso de manera cruel por encima de una perrita en el Barrio Frondizi.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este miércoles a las 10:36 una camioneta le pasó por encima a una perrita comunitaria que era cuidada y alimentada por los vecinos del barrio Frondizi, en Capital. Las terribles imágenes quedaron registradas en una cámara de seguridad.

El video del brutal hecho fue difundido por la organización proteccionista "Patitas sin hogar". Desde la ONG, aseguraron que producto del choque, la perrita perdió la vida y ya radicaron una denuncia policial.

En la imágenes se puede ver al animal descansando a la sombra en una calle del barrio cuando una camioneta 4X4 le pasa por encima y la deja tirada, sin frenarse a ver qué había sucedido. La callejerita se levanta luego de ser embestida pero vuelve a caer, quedando tirada en el medio del pavimento. La cámara de seguridad de un vecino, registró las imágenes que se difundieron y causaron indignación.

"Hoy, en horas de la tarde, 3 vecinos del Barrio nos hicimos presentes en la Subcomisaria Santa Lucía este para radicar la denuncia por maltrato/crueldad animal. Aportamos imágenes y demás testimonios que servirán para la investigación y proceso legal", explicó Eduardo Grasso en la publicación de Instagram donde difundieron las imágenes que ahora servirán para identificar al conductor de la camioneta.

En cuestión de minutos, la publicación de "Patitas sin hogar" se llenó de comentarios de repudio. Mirá las impacatantes imágenes.

Embed - Eduardo Grasso on Instagram: "IMÁGENES SENSIBLES El día miércoles 22/10 a las 10:36 am, un sujeto a bordo de la camioneta en imagen le pasó por encima a una perra comunitaria que era cuidada y alimentada por varios vecinos del B° Frondizi de Capital. Esta acción le costó la vida al pobre animal, que lo único que hacia era descansar a la sombra como hacía diariamente. Hoy, en horas de la tarde, 3 vecinos del Barrio nos hicimos presentes en la Subcomisaria Santa Lucía este para radicar la denuncia por maltrato/crueldad animal. Aportamos imágenes y demás testimonios que servirán para la investigación y proceso legal. Particularmente quiero resaltar, destacar y agradecer la excelente predisposición de los efectivos de dicha comisaría y del fiscal de turno que aceptó a dar curso a la denuncia como un hecho de maltrato animal. En todo momento fueron respetuosos, solidarios y empáticos con la causa. Gestos así nos motivan a seguir difundiendo el mismo mensaje: Cada acto de violencia animal que veamos o del que tengamos noticia debe ser denunciado. Además, quiero resaltar que muchos vecinos hicieron la denuncia a la Secretaria de Medio ambiente y hoy también se pusieron a disposición en el caso. Tal es así que les hice llegar los archivos pertinentes y estamos averiguando algunos detalles más. Gracias a quienes se comprometieron a denunciar, gracias a quienes nos recibieron la denuncia e hicieron poner en marcha el asunto. Ahora solo queda esperar que se haga justicia por esta pobre inocente víctima de crueldad."

