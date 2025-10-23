Video impactante: así atropellaron a una perrita de manera brutal en Capital

Este miércoles a las 10:36 una camioneta le pasó por encima a una perrita comunitaria que era cuidada y alimentada por los vecinos del barrio Frondizi, en Capital. Las terribles imágenes quedaron registradas en una cámara de seguridad.

El video del brutal hecho fue difundido por la organización proteccionista "Patitas sin hogar". Desde la ONG, aseguraron que producto del choque, la perrita perdió la vida y ya radicaron una denuncia policial.

En la imágenes se puede ver al animal descansando a la sombra en una calle del barrio cuando una camioneta 4X4 le pasa por encima y la deja tirada, sin frenarse a ver qué había sucedido. La callejerita se levanta luego de ser embestida pero vuelve a caer, quedando tirada en el medio del pavimento. La cámara de seguridad de un vecino, registró las imágenes que se difundieron y causaron indignación.

"Hoy, en horas de la tarde, 3 vecinos del Barrio nos hicimos presentes en la Subcomisaria Santa Lucía este para radicar la denuncia por maltrato/crueldad animal. Aportamos imágenes y demás testimonios que servirán para la investigación y proceso legal", explicó Eduardo Grasso en la publicación de Instagram donde difundieron las imágenes que ahora servirán para identificar al conductor de la camioneta.

En cuestión de minutos, la publicación de "Patitas sin hogar" se llenó de comentarios de repudio. Mirá las impacatantes imágenes.