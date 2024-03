Video: el increíble regalo que recibió un músico sanjuanino por parte de un emblema del rock nacional

No soy de presumir. Pero resulta que mi hija @ampisegovia me quiso hacer un regalo de cumple especial. Y vaya si lo logró, me consiguió un saludo de un tipo que le puso melodías a nuestras vidas y que cambió la mía, y seguramente la de varios de tantas generaciones. Y por tal motivo es como de mi familia, aunque el no me conozca. Gracias Ampi de mi corazón. Gracias Martin Paez Roth y sobre todo GRACIAS Fito Paez. Me hicieron muy feliz.