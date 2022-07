Vacunación a bebés contra el COVID: en Salud, expectantes por la reacción de los sanjuaninos 

“Es algo a lo que no podemos obligar a la población, la vacunación es gratuita pero no obligatoria, solo resta hacer ver la parte buena, las vacunas son seguras”, dijo el funcionario. “Es algo a lo que no podemos obligar a la población, la vacunación es gratuita pero no obligatoria, solo resta hacer ver la parte buena, las vacunas son seguras”, dijo el funcionario.

"No hemos podido seguir avanzando en los porcentajes de la vacunación en los menores, dado que hay una resistencia de los papás. Sólo en los jóvenes y adolescentes hemos podido mejorar el porcentaje, que pasó de un 20% a un 25%, pero muy a cuentagotas. Por eso es de crucial importancia la colaboración y responsabilidad de los papás de vacunar a sus hijos, no sólo con la vacuna contra el Covid-19 sino con el calendario completo de vacunas obligatorias", explicó por su parte la ministra de Salud, Alejandra Venerando, cuando se anunció la habilitación para vacunar contra el Covid a los bebés.

Cabe recordar que al momento de anunciar la vacunación para los chicos de entre 6 meses y 3 años, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, ratificó que la vacuna pediátrica contra el coronavirus es confiable y subrayó que tener “protegida” a la población desde esa edad va a repercutir en “menor cantidad de casos y sobre todo en disminuir internaciones y muertes”.