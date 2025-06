UTA continúa en pie de lucha, ATAP apunta a una actualización de tarifas y hay fecha para nueva audiencia

Tras el encuentro, Salvá reconoció ante los medios presentes que es real el incumplimiento por parte de las empresas, pero no por falta de voluntad, sino porque no cuentan con el dinero para afrontar el incremento establecido. Al respecto, destacó: “Se firmó un acuerdo salarial en mayo, la primera cuota se tendría que haber pagado la semana pasada y eso no pasó, producto de que no se tienen recursos, y habría que pagar en junio y julio. Estamos proponiendo pagar julio, porque en junio no tenemos los fondos ara hacer frente a eso”.

Dentro de la propuesta de ATAP de hacer efectivo el pago solo en julio, se comprometieron a afrontar el día que fue descontado en mayo producto de un paro de actividades llevado a cabo por UTA que fue declarado como ilegal por parte de la Subsecretaría de Trabajo.

Esta propuesta no fue bien recibida por el gremio. Maldonado señaló que no corresponde resignar el salario de dos meses de los trabajadores. “Evaluaremos hasta donde vamos a seguir con la Conciliación Obligatoria, porque no cabe que se concilie lo ya conciliado. Evaluaremos el plan de lucha, porque los tiempos de la ley no son los tiempos que contemplan la necesidad de los trabajadores. No podemos estar hasta mediados de julio en una conciliación obligatoria esperando que se venza, terminando en medidas de fuerza porque las propuestas son descabelladas”, sentenció el secretario general de UTA.

Desde ATAP reconocen que el reclamo de UTA es válido, pero ante el incumplimiento apuntan a la necesidad de actualizar el valor de la tarifa. Conforme a lo explicado por Salvá, las empresas no tendrían problemas de afrontar los incrementos salariales si el gobierno provincial acomoda la tarifa. Es por ello que solicitarán un encuentro en lo posible para esta semana con las autoridades de Tránsito y Transporte, con el propósito de tener una respuesta antes del viernes 27 de junio, cuando nuevamente se vuelvan a encontrar en las oficinas de la Subsecretaría de Trabajo.

Por ahora el conflicto entre UTA y ATAP tiene un final abierto e incierto. Pese a ello el servicio de transporte se asegura con normalidad, al menos hasta el viernes.