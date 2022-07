Una tarde en estaciones de servicio de San Juan: cepo al gasoil, quejas por el precio del combustible y una trampita

Los playeros de distintas estaciones de servicio de San Juan informaron a este medio que tienen permitido cargar 20 litros de diesel y en otras, 50 litros de gasoil por cliente. “Algunos vienen varias veces y se le da un parate de carga porque ya son clientes habituales”, dijo un playero. Es que los compradores usuales son los que trabajan todo el día con su vehículo y no pueden cumplir con sus labores si no llenan el tanque. “Vienen hasta tres veces al día a veces”, agregó. La trampita al sistema para no parar el vehículo.