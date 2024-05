Una sanjuanina tendrá trigemelas, un embarazo que se da cada 22 millones de casos: el testimonio de la madre

Paola Firmapaz y su marido, Alejandro Quiroga querían tener otro bebé. Es que después del nacimiento de su hija Catalina, creyeron que había llegado el momento de empezar a buscar pero lo que no sabían era que ella ya estaba embarazada y que ese embarazo era único ya que se da 1 caso cada 200 millones.

"Yo me sentía mal y pensé que era cansancio así que fui al médico y ahí me dijeron que me haga el análisis de sangre y salió positivo, ahí empezamos todo el proceso", aseguró Paola.