Una familia de Albardón perdió todo en un incendio y la ayuda llegó gracias a un video

El pasado jueves 20 de junio, en horas de la noche , la tragedia sacudió a una familia humilde de Albardón cuando descubrieron que se incendiaba la vivienda . Si bien afortunadamente la familia Luna no estaba presente, por lo que no hubo que lamentar heridos, sí perdieron prácticamente todo. La desazón que los abordaba ese día desaparecería jornadas después, cuando la ayuda llegó de la manera menos pensada.

Sucede que el fuego se había iniciado en una de las habitaciones tras una quema realizada en la parte trasera del domicilio. Según informaron los bomberos que llegaron hasta el lugar, alguna de las brasas habría ingresado a la ventana por la habitación, activando las llamas y quemando todo a su paso. Ante esto, Elena dejó su número a disposición de quienes desearan ayudarlos.

“Un chico me llamó un día. Me dijo que había visto un video en TkTok que mostraba lo que nos había pasado, donde yo había dejado mi número y me dijeron que nos iban a ayudar”, comenta Elena.

Enterados de la situación, los integrantes de N-Produce, una productora que realiza eventos en San Juan con fines solidarios, comenzaron a reunir donaciones para ayudar a Celia y a sus seis hijos. Un video publicado en sus redes sociales fue suficiente para despertar la solidaridad de decenas de sanjuaninos que de inmediato comenzaron a ofrecer no solo ropa y abrigo, sino también mesas, sillas, colchones, anafe con garrafa, entre otros objetos.

“Nos pusimos contentos porque no lo esperábamos. Mi mamá lloraba de la emoción”, detalla Elena sobre aquella noche en la que llegó un camión cargado de ayuda al barrio Lozano 1.

Si bien no lograron cubrir la totalidad de sus necesidades, ya que varias aperturas (puertas y ventanas) se vieron afectadas por el incendio y aun no pueden reponerlas, tanto Elena como sus hermanos y su madre están agradecidos por la generosidad que llegó de manera desinteresada de personas completamente desconocidas para ellos. Gracias a la ayuda recibida, le pueden hacer frente a las jornadas helada que se han vivido estos últimos días.