Un reconocido cantante confirmó su llegada a San Juan

Embed - Lisandro Aristimuno on Instagram: "Gira 2024 presentación de: “EL ROSTRO DE LOS ACANTILADOS” ENTRADAS: link en bio o en www.lisandroaristi.ar 1 de junio | Buenos Aires | Luna Park 7 de junio | San Luis | Cine Teatro San Luis 8 de junio | Mendoza | Arena Maipú 9 de junio | San Juan | Teatro Sarmiento 30 de agosto | Resistencia | Teatro G. Miranda 31 de agosto | Corrientes | Ribera Nigth Club (Próximamente a la venta) 7 de septiembre | Rosario | Teatro El Círculo 8 de septiembre | Santa Fe | C.C. Provincial 4 de octubre | Mar del Plata | Teatro Radio City 17 de octubre | Río Cuarto | West 18 de octubre | Córdoba | Quality Espacio 24 de octubre | Jujuy | C. C. Martín Fierro 25 de octubre | Salta | Teatro Provincial 26 de octubre | Tucumán | Teatro San Martín (Próximamente a la venta x cambio de teatro) 13 de noviembre | Viedma | Centro Cultural (Próximamente a la venta) 15 de noviembre | Neuquén | Teatro Español (Próximamente a la venta) 17 de noviembre | Bahía Blanca | Teatro Don Bosco (Próximamente a la venta) IMPORTANTE CAMBIO DE FECHAS: Junto al anuncio de más ciudades, tuvimos que mover las fechas de Jujuy, Salta y Tucumán. Pedimos disculpas por este cambio y las molestias que puedan ocasionar. Las entradas adquiridas para las presentaciones en Jujuy y Salta conservan su validez para las nuevas fechas que son el 24/10 en Jujuy y el 25/10 en Salta. En el caso de Tucumán, por el cambio de sala lamentablemente no es posible reutilizar las entradas adquiridas. Se debe pedir la devolución a través del mismo medio por el cual se realizó la compra. Ante cualquier duda sobre el reintegro comunicarse telefónicamente a la boleteria del Teatro Mercedes Sosa al 4214994 o a este mail: [email protected] - Las entradas para la nueva fecha de Tucumán, el 26/10 en el Teatro San Martín, están a la venta en boletería y por sistema Autoentrada. Se irán sumando más ciudades!!! Produce: @vientoazuldiscos @300producciones Gracias por acompañarnos a: @bodega1320tolombon @undergroundwebarg @ironcasegroup.ar"