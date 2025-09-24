Un video volvió a encender las alarmas en Caucete : un automovilista registró cómo un grupo de niños se colgaba de un tren de carga frente al barrio Pie de Palo, en pleno paso de la formación. La imagen, según contaron los vecinos de la zona, se repite casi a diario y expone el riesgo que corren muchos chicos que encuentran en el tren un juego peligroso.

La postal, publicada por el periodista Ariel Rodríguez, arrastra un historial trágico en el departamento. En una nota que publicó Tiempo de San Juan en julio pasado , los habitantes del lugar recordaron a menores que perdieron la vida en circunstancias similares, al intentar subirse a los vagones, y también una larga lista de accidentes en los cruces sin señalización.

“Parece una travesura, pero ya nos costó vidas. Nadie quiere volver a pasar por eso”, lamentó una mujer que vive a metros de las vías.

Un peligro: captan a un grupo de niños colgados a un tren de carga en Caucete pic.twitter.com/PBJpNJvPCR — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) September 24, 2025

Según las estadísticas, en los últimos seis años, Caucete sumó choques de alto impacto: el 7 de mayo de 2019, un tren de carga embistió a un colectivo con 20 trabajadores rurales; el 25 de febrero de 2022, otro golpeó a un colectivo de la empresa El Triunfo dejando una treintena de heridos, incluido un bebé; y el 12 de agosto de ese mismo año, un tren impactó contra un colectivo de la Red Tulum con 30 pasajeros, de los cuales al menos 15 resultaron lesionados.

A esa lista se suma la muerte de una joven que cayó debajo de una formación, episodio aún recordado por los vecinos como uno de los más dolorosos.