Un novio se enteró por TV que su pareja lo inscribió para casarse en el concurso de la Fiesta Nacional del Sol

Un curioso y divertido suceso tuvo lugar durante la Fiesta Nacional del Sol este fin de semana. En un intento por celebrar el amor en lugares icónicos de la provincia, el Ministerio de Gobierno lanzó un concurso llamado Matrimonios emblemáticos, en el que más de 60 parejas se inscribieron para obtener la oportunidad de casarse en un escenario significativo de San Juan. Pero lo verdaderamente insólito fue que uno de los ganadores no sabía que había sido anotado… y mucho menos que ya estaba a punto de casarse.

La ministra de Gobierno, Laura Palma, reveló la singular historia en una entrevista en radio Mil20. "Hablé con una de las chicas ganadoras, y ella estaba recontenta, aunque me dijo: ‘yo nunca me gané nada’. Pero no había consultado con su pareja antes de inscribirse, fue sola y él se enteró después de que se va a casar... por televisión", relató Palma.