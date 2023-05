Un estudiante sanjuanino recorre el CUIM para regalar comida

A través de las redes sociales, hizo saber a los estudiantes que estará disponible en el patio que se encuentra entre las facultades de Exactas y Arquitectura de lunes a viernes de 12 a 13 horas. "Hola buen día, si estudias en la facultad de la Universidad Nacional de San Juan. Puede ser que me hayas visto o puede ser que no. Te comento que durante la mañana paso por toda la facultad y me quedo en el patio que hay entre exactas y arquitectura. Yo estoy desde las 12 a las 13 y los chicos que no tienen que comer pueden pedir un sanguchito", dijo.