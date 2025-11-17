lunes 17 de noviembre 2025

En Caucete

Un chico de 15 años viajaba en un colectivo de la Red Tulum, cayó al intentar bajar y terminó operado

El adolescente cayó al descender de un colectivo en la zona de la Diagonal y debió ser operado de urgencia. Su familia acusa al chofer y espera avanzar con la denuncia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Lisandro, el niño de 15 años que debió ser operado tras caer cuando bajaba del colectivo en Caucete. (Foto: El Bastón)

Lisandro, el niño de 15 años que debió ser operado tras caer cuando bajaba del colectivo en Caucete. (Foto: El Bastón)

Un preocupante hecho se registró en plena Diagonal de Caucete. Sucedió cuando un chico de 15 años estaba bajando de un colectivo de la Red Tulum y cayó al asfalto. Como consecuencia, sufrió un fuerte golpe, por lo que debió ser sometido a una importante operación. Su familia asegura que todo ocurrió porque el chofer aceleró cuando el adolescente aún no terminaba de descender. Según contaron, esperan la visita de un médico legista para hacer la denuncia correspondiente.

Según relató su familia al medio local El Bastón, Lisandro sufrió el accidente el viernes al mediodía, cuando descendía de la línea 341. De acuerdo con la versión de su madre, el chofer habría acelerado mientras el joven todavía bajaba del colectivo, pese a que otros pasajeros habrían gritado para advertirle que se detuviera.

La familia sostiene que el conductor, identificado por ellos como “Leo”, llevaba la música a un volumen tan alto que no habría escuchado los avisos. Tras la caída, el menor fue trasladado al Hospital Rawson con una fractura de fémur. Además, padece pioderma gangrenoso, una enfermedad que le provoca úlceras en ambas piernas, lo que complicó aún más su situación.

Los médicos decidieron intervenirlo de urgencia y, según informaron a la familia, le colocaron tres clavos en la zona de la cintura. También les indicaron que todavía se espera una nueva operación para continuar con el proceso de recuperación.

Para los allegados del adolescente, el accidente les cambió la vida por completo. Afirman que, hasta ahora, ningún representante de la empresa se comunicó con ellos ni brindó apoyo. Desde la Policía, en tanto, les informaron que deben aguardar la visita del médico legista para avanzar con la denuncia formal hacia la empresa El Triunfo.

