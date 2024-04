Un centenar de sanjuaninos conmemoró el sexto mes sin Lucía Rubiño

Caso Lucía Rubiño Aseguran que denunciarán en la Justicia a una ex ministra sanjuanina por falso testimonio

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/tiempodesanjuan/status/1779993713864753309&partner=&hide_thread=false Marcha para pedir justicia por Lucía Rubiño, a seis meses de su trágica muerte pic.twitter.com/wOJoQKdMb7 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) April 15, 2024

Montilla agradeció a los participantes de la movilización por la muestra artística. "Nos llena el alma. Nos llena de amor, y hoy es con lo único que nos podemos sostener, con ese amor que nos da la gente. Trabajé toda la vida en danza, y hoy danza está dándome esto. Entonces, la vida tiene muchas vueltas, y hoy es justo el momento", dijo.

En esta jornada, trascendió que dos personas vinculadas a la investigación judicial serán denunciada por falso testimonio. Entre ellas, se encuentra la ex ministra de Turismo, Claudia Grynszpan.

La ex funcionaria declaró en la causa y podría quedar en la mira por la presunta comisión de falso testimonio. Así lo anticipó en on el abogado que defiende al menor procesado por homicidio con dolo eventual, N.M. Esto ya lo había manifestado en off como una posibilidad y, por tanto, confirmó que la familia del chico iniciará la acciones legales.

El motivo principal de la denuncia es porque aseveran que la ex funcionaria no estaba presente al momento de los hechos y que declaró como si hubiera presenciado el incidente fatal. Si bien era el domicilio del padre de sus hijas donde se llevaba adelante la fiesta que reunió a los jóvenes, el abogado Nasser Uzair manifestó que Grynszpan llegó a la escena entre 20 y 25 minutos más tarde.