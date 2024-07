Un abuelito sanjuanino se viralizó en el país por el motivo más tierno: "¿Cómo te va bichito?"

"Mi abuelo vivía en San Juan y hace como diez años se vino para Ushuaia. El año pasado tenía programado ir a Buenos Aires de vacaciones y hacerme un tatuaje en honor a mi abuelo que el año pasado falleció", contó Lucía en un video que fue publicado por Arcor.

Es que el abuelito sanjuanino siempre le daba a Lucía un caramelo Butter Toffee cuando la veía y tras su fallecimiento, Lucía quería recordarlo cada vez que se mirara el brazo.

-No aflojé', no aflojé'- nos decía. Y acá estamos, llegamos al final del año .webp

"Mi abuelo, cada vez que me veía, me saludaba y me decía: '¿Cómo estás bichito?' y me daba un Butter Toffee. Eso compartíamos", recordó Lucía.

Tras su viaje a Buenos Aires se tatuó el cariñoso saludo de Lalo junto a un caramelo Butter Toffe en el brazo y la imagen se volvió viral. Desde Arcor, se comunicaron con Lucía para entrevistarla y contar su historia que fue colgada en las redes sociales.

Abajo del video, se replicaron cientos de comentarios de otros nietos que extrañan a sus abuelos y que también los recuerdan por las golosinas que les daban a escondidas.

"Te traslada a un momento compartido, a ese encuentro del abuelo con la nieta y lo que charlábamos", cerró Lucía.

Mirá el emotivo video: