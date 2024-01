UDAP encuesta docentes mediante un formulario para decidir si acompañar o no la movilización de la CGT

En San Juan, sin embargo, se dio un caso muy particular y es el de la Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP) que aún no sabe si marchará este 24 o no. Para decidirlo, le enviaron un formulario de Google a los docentes y que sean ellos quienes voten si apoyarán la protesta o no.

"Justamente nosotros cuando comenzamos la campaña dijimos que siempre íbamos a tener en cuenta lo que digan las bases. Directamente vamos a ver qué es lo que piensa la docencia y de acuerdo a lo que salga en esa encuesta veremos si adherimos o no a la movilización. Somo creo que único sindicato que hay hecho esto", dijo Patricia Quiroga, secretaria general de UDAP a Tiempo de San Juan.

Otros sindicatos que nuclean docentes como SADOP, en el que se reúnen los educadores de instituciones privadas ya decidieron adherir a la movilización y convocaron a sus afiliados para este 24 de enero a las 11:45. La concentración será en Ignacio de la Roza y Mendoza y acompañarán la marcha de la CGT en la provincia.

Lo mismo hicieron desde SIDUNSJ, que representa a los docentes universitarios de la provincia, quienes marcharán este 24 también bajo el lema "La Patria no se vende".

Quiroga explicó que la decisión sobre marchar o no estará tomada este martes 23 de enero una vez que hayan terminado de procesar todas las respuestas al formulario de Google que enviaron y que se puede responder en el siguiente link: https://forms.gle/YvYUkMzmUj9HVCPf8