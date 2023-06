¿Tuviste suerte? Estos son los ganadores del sorteo de la Caja de Acción Social

La Caja de Acción Social realizó este fin de semana sus ya tradicionales sorteos de Cupones no Premiados y Cruzadas Solidarias. Participaron todos los juegos de Quiniela de San Juan y Fortunata desde el 26 de marzo al 23 de junio y las instituciones educativas, sanitarias y de adultos mayores de la provincia de un listado proporcionado por el Ministerio de Educación, Salud Pública y el Ministerio de Desarrollo Humano.

López aseguró que “para nosotros esto es un premio, que participen de esta manera. Y el premio para ustedes es darles una nueva chance y premiarlos por jugar de forma responsable y legal. Todos estos cupones representan un granito de arena que ustedes aportan para que nosotros transformemos todos estos recursos en ayuda para todos los sectores de la provincia, a través de las Cruzadas Solidarias y de las acciones del Ministerio de Hacienda”.

Participaron además de la presidenta de la CAS, los gerentes Paula Quiroz, Andrea Granado y Víctor Lobos; y también el presidente de la Cámara de Agencieros, Loterías y Afines, Ernesto Pérez.

Cruzada Solidaria Educación

En primer lugar, se realizó el sorteo de la Cruzada Solidaria Educación que permite llevar equipamiento a las escuelas ganadoras. De un total de 276 escuelas rurales, resultaron ganadoras:

- PROPAA - zona este anexo 5, departamento Caucete.

- Fray Cayetano Rodríguez de Baldes de Astica, Valle Fértil.

Ambas instituciones se harán acreedoras de una computadora all in one y parlante portátil con trípode y micrófono.

Cruzada Solidaria Salud

El CAPS Villa María de Santa Lucía y el CAPS José Ruiz de Chimbas resultaron ganadores de una silla de ruedas plegable y un aire acondicionado.

Participaron 124 centros de salud de un listado que el Ministerio de Salud Pública brinda a la Caja de Acción Social.

Una Cruzada Solidaria Mayor

Luego, se realizó el sorteo de Una Cruzada Solidaria Mayor. De un total de 123 Centros de Jubilados, que fueron previamente censados por el Ministerio de Desarrollo Humano, resultaron ganadores:

-Años Divinos, del departamento Rawson.

-Amor, Esperanza y Vida, de Chimbas.

Ambos serán beneficiados con un aire acondicionado y mesa para diez personas con doce sillas apilables.

Cupones no Premiados

Finalmente, fue el turno del Sorteo de Cupones no Premiados. La escribana Blanca Botino junto a la gerenta de Juegos, Paula Quiroz, fueron las encargadas de chequear la información y garantizar transparencia del sorteo que contó con una importante cantidad de tickets participantes.

El ganador del primer premio, una moto 0km, fue Juan Manuel Alcucero, quien jugó en la Subagencia 659 de Santa Lucía.

Todos los ganadores de esta edición son:

1º- Premio-MOTO 0KM 110 CC: Juan Manuel Alcucero, DNI 8.455.790

2º- Premio- HELADERA CON FREEZER: José Castro, DNI 7.950.462

3º- Premio- JUEGO DE DORMITORIO: Yamila Carrizo, DNI 35.851.416

4º- Premio- AIRE ACONDICIONADO: Vicente Verón, DNI 16.669.631

5º- Premio- SMART TV 50”: Miriam Guzman, DNI 22.997.144

6º- Premio- JUEGO DE COMEDOR: Mabel Gutiérrez, DNI 9.989.820

7º- Premio- CALEFACTOR: Segunda Luiza Colarte, DNI 4.875.663

8º- Premio- HORNO ELÉCTRICO: Cecilia Elena Moreira, DNI 14.239.420

Los ganadores deben presentarse con su DNI dentro de los 10 días hábiles a partir de la fecha del sorteo para coordinar la entrega de premios.

Finalmente, la CAS recuerda que quienes esta vez no ganaron, tienen nuevas chances de poder resultar ganadores. Para esto deberán guardar sus cupones no premiados desde el 25 de junio al 29 de septiembre y participar del próximo sorteo que se realizará el sábado 30 de septiembre.

Deben recordar depositarlos en las urnas ubicadas en las agencias oficiales consignando en forma clara y legible: nombre, DNI y teléfono.