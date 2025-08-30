Truenos, cielo gris y lluvia: así amaneció el sábado en San Juan

El sábado amaneció gris, con lluvia y truenos en toda la provincia. Las primeras gotas comenzaron a caer a las 7 de la mañana y, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), estas condiciones climáticas se sostendrán durante todo el día.

Por la mañana la mínima es de 9° y durante la tarde no superará los 14°. Además, si bien las lluvias se mantendrá moderadas, por la tarde y la noche se espera que se desaten fuertes tormentas en toda la provincia.

En algunas zonas de Rivadavia se reportaron cortes de luz. Para este domingo, se espera la llegada fuerte del temporal de Santa Rosa y las condiciones climáticas empeorarán en toda la provincia. image

Compartí esta nota en redes sociales:







