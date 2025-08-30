sábado 30 de agosto 2025

Se re picó

Truenos, cielo gris y lluvia: así amaneció el sábado en San Juan

Tal como lo había pronosticado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los truenos son protagonistas de un fin de semana típico de Santa Rosa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-30 at 10.19.01 (2)

El sábado amaneció gris, con lluvia y truenos en toda la provincia. Las primeras gotas comenzaron a caer a las 7 de la mañana y, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), estas condiciones climáticas se sostendrán durante todo el día.

Por la mañana la mínima es de 9° y durante la tarde no superará los 14°. Además, si bien las lluvias se mantendrá moderadas, por la tarde y la noche se espera que se desaten fuertes tormentas en toda la provincia.

En algunas zonas de Rivadavia se reportaron cortes de luz.

Para este domingo, se espera la llegada fuerte del temporal de Santa Rosa y las condiciones climáticas empeorarán en toda la provincia.

image

