Tras la firma del plan de pavimentos en San Juan, cómo y cuándo se repartirá la plata entre los municipios

El gobernador Orrego presentó el Programa Provincial de Pavimentos Urbanos

Según dijo el funcionario, ya está determinado que el criterio a usar será según los porcentajes de la coparticipación y no la densidad poblacional como se dijo inicialmente. "Hemos decidido que es lo más justo, porque si vamos por la densidad poblacional vamos a tener gente del departamento Rawson, Chimbas o Capital que hay una concentración muy grande. Y está, por ejemplo, Iglesia, que tiene un barrio acá y otro a 30 cuadras. Lo ideal sería hacerlo por la coparticipación que así se venía haciendo", afirmó el ministro.

También dijo el funcionario que esta metodología aun no fue charlada con los intendentes pero que cree que estarán de acuerdo. "Yo creo que sí, no lo hemos hablado los intendentes. Vamos a empezar a firmar los acuerdos individuales con cada uno de los departamentos pero sí, siempre se ha trabajado de esa manera y me parece que es lo más justo", aseguró. El ministro informó que espera iniciar este jueves la firma que se hará municipio por municipio.

Financiamiento provincial total de los asfaltos

El 15 de julio, el gobernador Orrego lanzó en Casa de Gobierno, con la presencia de la mayoría de los intendentes de San Juan. En ese momento se informó que cada intendente decidirá en qué calles usará estas obras de pavimentación.

Durante la presentación de este programa, el primer mandatario destacó que esta iniciativa es muy importante para toda la provincia, principalmente para los municipios que serán los ejecutores de las obras.

“Es bueno cumplir con la palabra empeñada no solo para garantizar los servicios básicos sino también para mantener las fuentes de trabajo de todos los obreros de la construcción que trabajan en estas obras y que dinamizan también la economía sanjuanina”, destacó Orrego durante el acto de lanzamiento.

Y remarcó que la modalidad es distinta a ocasiones anteriores, donde el municipio aportaba un porcentaje del financiamiento total de la obra. Ahora, la provincia pondrá a disposición el 100% de la inversión. "Esto es más que importante para nosotros. Probablemente en el futuro será de otra forma, pero sabemos la necesidad que tienen los municipios”, agregó el mandatario.

Por su lado, el director de la Dirección Provincial de Vialidad, Omar Lucero dijo en esa oportunidad que “trabajamos en un pliego para abarcar trabajos de pavimentación y repavimentación en todos los departamentos y, asumiendo este compromiso, que tiene asociado una inversión importante y vamos a tratar de a poco, en la primera etapa. Habrá una segunda etapa para completar las necesidades propias y lógicas de todos los que habitamos en cualquier departamento”.