Tras el receso de invierno, Orrego inauguró un edificio de una ENI en 25 de Mayo

Durante el acto, el gobernador destacó la importancia de seguir fortaleciendo la educación desde sus primeras etapas. “Esto no es solo una estructura. Es la posibilidad y las oportunidades para que el niño acceda a una educación digna. Esta escuela estaba parada, y gracias al esfuerzo enorme de todos los sanjuaninos hoy es una realidad. No contamos con los mismos recursos que otras administraciones, pero sí con el apoyo de la gente y la claridad sobre qué es lo importante: la educación, la salud y la seguridad. Estoy orgulloso de los docentes y agradecido con cada papá y mamá, porque sin ustedes nada es posible. Si estamos unidos, no hay obstáculo que no podamos superar. Y lo digo con firmeza: vamos a terminar todas las escuelas que empezamos”.

La inauguración de este nuevo edificio no solo mejora la infraestructura escolar del departamento 25 de Mayo, sino que también representa un paso concreto hacia una educación de calidad, en condiciones dignas y acordes a las necesidades de la niñez sanjuanina.

Con una superficie total de 719,63 metros cuadrados, el nuevo establecimiento fue construido en un solo nivel y está equipado con seis salitas de nivel inicial, cada una con sus respectivos sanitarios. Además, el edificio cuenta con dirección, cocina con economato, depósitos, sanitarios para personas con discapacidad, docentes y personal no docente, circulación interior y un patio institucional. El predio también fue intervenido con tareas de forestación y parquización en sus espacios verdes.

La estructura del edificio fue construida con hormigón armado y muros de ladrillón con revoques finos a la cal. En los sectores húmedos se aplicó revoque impermeable revestido con cerámicos esmaltados. Los techos metálicos, con aislación térmica de poliuretano expandido y acabados en chapa prepintada, garantizan eficiencia energética y confort en el interior.

Las puertas son de carpintería metálica con herrajes reforzados, mientras que las ventanas de aluminio con vidrio laminado 3+3 incluyen malla de seguridad. En cuanto a los pisos, se utilizó mosaico granítico pulido de 30 x 30 cm, con zócalos del mismo material.

El edificio fue pintado íntegramente con látex acrílico en paramentos y cielorrasos, y cuenta con veredas, patio de juegos, patio técnico con torre para tanques, y todos los sistemas requeridos para su correcto funcionamiento: instalación eléctrica, sanitaria, contra incendio y climatización mediante equipos frío-calor.

Las obras se desarrollaron cumpliendo con todas las reglamentaciones técnicas vigentes, y fueron supervisadas para garantizar la calidad y seguridad del edificio escolar.