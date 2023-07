Tras el incendio, crece la polémica en la escuela Agrotécnica de Sarmiento

"Ayer hemos llorado muchísimo, encima que están trabajando con lo mínimo, hoy ya no hay nada. Te pega muy fuerte porque reclamas por unas cosas y viene alguien que no quiere trabajar y prende fuego. Las palmeras cayeron la mayoría y con ello los cables de los arreglos que hicieron para que los chicos tuvieran calefacción", comentó Mariela Pastén, madre de un alumno de la institución en diálogo con radio Colón, sobre el incendio iniciado de modo intencional.

incendio sarmiento 3.jpg

De ese modo, la mujer hizo referencia al atraso en la instalación de los módulos, que habían sido prometidos hace dos meses por las autoridades del Ministerio de Educación, en una reunión que mantuvieron luego de los padres tomaron el edificio e impidieran el dictado de clases para pedir refacciones y mejores en el edificio.

Como las aulas no llegaron, parte de los chicos continuaban teniendo clases cada 15 días por falta de un espacio para hacerlo. "Siguen en las mismas condiciones, a pesar de que se logró tener calefacción a gas. El tema del espacio continúa igual porque las aulas no fueron instaladas y el hecho de que el fuego haya afectado lo único que habían hecho, que eran las bases, hace que esto se demore aún más", comentó la mujer, quien no descartó que el grupo de padres vuelva a tomar el establecimiento.

El incendio que causó temor

Las llamas comenzaron a propagarse por la zona cercana a la escuela durante la siesta de ayer domingo. "Cuando es tiempo de montes, la gente no usa tractores para limpiar sino que, para no gastar gasoil, prende fuego. Habían sobrepasado una cancha como para quemar un monte y no midieron las consecuencias. El fuego comenzó a avanzar y quemó todo", explicó Mariela.

incendio sarmiento 2.jpg

Además de la zona que se acondicionó para la instalación de los módulos, se quemó el espacio donde los chiscos hacen las prácticas y parte del tendido eléctrico, por lo que la zona quedó sin luz. Sumado a eso, producto del humo, algunos chicos fueron trasladados al hospital pero sin tener que lamentar quemaduras. "Casi la mayoría de los alumnos estuvieron apagando las llamas. Todo el sistema de electricidad quedó tirado en el piso, las farolas de luz tiradas en el piso. Fue muy amargo porque todo lo que se pudo hacer en este tiempo, se perdió", agregó la mujer.

Para finalizar, sostuvo: "Quiero creer que van a decir que ahí no se va a construir nada porque si hubieran estado las aulas móviles se pierde todo”.