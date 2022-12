Tracción a sangre en San Juan: preocupa la cantidad de caballos en total estado de abandono

En la provincia, como así también en Argentina, no hay una ley que prohíba la tracción a sangre y es una práctica que se usa mucho. Hay excepciones, hay personas que le dan todos los cuidados a los equinos, pero en el último tiempo se ha visto que no cuidan los animales, una clara imagen de maltrato animal.

caballos (1).jpg Arriba es una imagen de 'Príncipe' cuando fue rescatado. Abajo cómo está ante el cuidado de los miembros de 'Rescate equino San Juan'

A pesar de que no está la ley, cualquier persona puede denunciar estos casos de maltrato animal. “Lo ideal es que la gente se involucre, pero hasta que llegamos al lugar el caballo ya no está. Tiene que llamar a la policía para que lo puedan rescatar”. Analía Brizuela también comentó: “Ésta ONG colabora con lo que puede. Este año rescatamos 6 caballos y se podrían rescatar muchos más. Es de gravedad lo de tracción de sangre”.

"Los hacen trabajar en condiciones muy precarias, están muy desnutridos".

Cabe destacar que en San Juan no hay un organismo que se encargue de estos animales. Todo equino rescatado va hacia los hogares de ellos (no se da sus domicilios para no tener problemas con los viejos dueños) y todo se mantiene a pulmón, no tienen ningún subsidio gubernamental. “Lo mantenemos con lo que aporta la gente. También tenemos el sistema de “apadrinar”, eligen un caballo y aportan 1000 pesos que sirve para comprar el fardo de pasto o lo que le haga falta. Los caballos son de un costo elevado de manutención, ya sea por comida, servicios de desvase, mantenimiento de cascos o veterinario”.

En este año han secuestrado 6 caballos.

La cabecilla de la ONG dejó en claro: “No tenemos ayuda del estado, no hay un subsidio que nos brinden. El sistema de padrinos ayuda mucho. Hay gente que no es padrino y aportan. Es mucho el dinero que se gasta, pero hay personas solidarias y mandan dinero para hacer frente a estos gastos”.

LOS CASOS DONDE SE TUVIERON QUE HACER LOS RESCATES

En La Bebida, Rivadavia

Policías hacían recorridas por las calles de La Bebida, en un momento se encontraron con una carretela y a bordo iban dos menores. El caballo que arrastraba la carreta a simple vista mostraba signos de violencia y desnutrición.

image.png

Cuatro ladrones usaron una carretela para robar

El caballo con el que actuaron estos ladrones tenía vestigios de que había sido muy golpeado, heridas de reciente data, también estaba desnutrido, no tenía herraduras, estaba muy mal.

image.png

