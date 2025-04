Titiricirco, el proyecto de dos sanjuaninas que apuestan llegar con las artes escénicas a los más pequeños y las comunidades

Titiricirco nace gracias a una convocatoria del Instituto Nacional de Teatro denominada “Proyecto de gestión teatral con impacto comunitario”. El propósito es poder acercar tanto a niños, niñas como adolescentes y adultos estas expresiones artísticas milenarias, no solo ofreciendo un momento de entretenimiento, sino también llegando con talleres para compartir sus conocimientos y despertar la pasión por el oficio que el día de mañana puede ser una fuente de trabajo.

Verónica, una de las creadoras e impulsadoras del proyecto, explicó a Tiempo de San Juan que entre los objetivos de Titiricirco se encuentra acercar el arte y cultura a las diferentes comunidades, saliendo de lo que es el Gran San Juan. Dentro de la convocatoria establecieron dos destinos, San Martín, donde ya realizaron los talleres y funciones, y Caucete que está próximo a concretarse.

El anhelo mayor de todo el equipo es poder hacer una gira provincial, coordinando con instituciones públicas y/o privadas para llegar con talleres y dar a conocer todas las expresiones que forman parte de las artes escénicas. “La idea es sembrar oficios, sembrar vocación y el gusto por estas expresiones, entendiendo que son una salida laboral importante y herramientas para la recreación y la educación”, remarcó Verónica.

El formato propuesto es más que interesante y abarca todos los campos, sin dejar ningún cabo suelto. Los talleres son de confección de títeres, comicidad y vestuario, malabares, globologia y burbujas, entre otros. A esas actividades se suma la brigada de payasos y payasas y cuatro funciones: una de títeres, otra de circo, la tercera de teatro infantil y la cuarta función es la muestra de todo lo compartido en los talleres, donde los propios niños y niñas son los protagonistas.

Los pequeños que asisten a los talleres no solo se van con conocimiento sobre las artes escénicas o sus títeres creados, sino también con algún ejemplar de un libro para colorear que crearon Soledad, Verónica y todos los artistas que las acompañan, y que cuenta con auspicio del Fondo Editorial de la Legislatura.

La propuesta de este grupo de sanjuaninos es más que interesante, ya que este tipo de acciones no solo invita a los niños, niñas y adolescentes a salir un poco de las pantallas u ofrecerles otra realidad a la que pueden estar transitando, sino que también abre las puertas a tomar contacto con diversas expresiones artísticas que no suelen ser muy conocidas o que, por el contrario, mantienen una carga negativa en algunos sectores por no ser profesionalizadas.

Al respecto Verónica indica que el mercado laboral es amplio en el sector. Si bien vacaciones de invierno o Día del Niño son las fechas fuertes, la persona que se desenvuelve en las artes escénicas puede navegar por ámbitos tales como la música, educación física, teatro, animación infantil y educación emocional, por mencionar algunos.

“Queremos que esto sea el puntapié inicial porque otros de los objetivos que tenemos es generar redes de trabajo, vínculos laborales entre todos los participantes que puede haber y descentralizar las fechas claves. Necesitamos un calendario anual para que se dé un aprendizaje más profundo, yendo más veces a los departamentos y poder llegar así a todos los rincones de San Juan”, remarcó Verónica, quien trabaja arduamente para lograr su cometido: conquistar cada metro cuadrado de la provincia con los encantos del circo y el maravilloso universo de los títeres.