Tiene 7 años, necesita audífonos de $1.000.000 y hacen una rifa para ayudarlo

El pequeño tiene Obra Social Provincia, pues su padre es agente de la Policía de San Juan, pero sólo le reconocen $240.000. Ante esta situación, familiares y amigos organizaron una rifa titulada "Todos por Milo".

"Dios quiera que todo se solucione. Él va a fonoaudiólogo, va a psicopedagoga, pero todo es como hereditario. Esto me duele mucho, me pongo mal. Me han dicho que tienen que usarlo urgente para que no aumente la pérdida de audición", dijo la mujer a Telesol.