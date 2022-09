Tiene 7 años, le pegaron y así quedó su guardapolvo: en la escuela le dicen "que se defienda solo"

Así lo informó su mamá en diálogo con El Dedo en la Llaga, por AM 1020. La mujer no dio el nombre del nene, ni de la escuela para proteger la identidad del menor pero sí dio detalles estremecedores del calvario que sufre.

"La directora no me da respuestas. El miedo y el pánico que tengo es que algún día me llamen y me digan que a mí hijo le pasó algo malo", explicó la mujer en la entrevista radial.

Según la preocupada mamá, el bullying comenzó desde marzo, al inicio de clases y el agresor es otro nene que tiene 10 años.

Esta semana, el niño más grande agarró a su hijo, le pateó los genitales y luego lo cacheteó. No conforme con esto, el victimario esperó a su víctima a la salida de la escuela y le dio una trompada que le rompió la nariz.

El guardapolvo del nene de 7, quedó todo manchado con sangre y su mamá lo tuvo que llevar al hospital para que revisaran que no le hubiera quebrado el tabique. Afortunadamente no fue así pero el pequeño tiene miedo y está malherido.

Lo peor es que cuando la mamá fue a pedir explicaciones a la dirección le dijeron: "Que se defienda solo".