"Te sacaron por puto": denuncian discriminación en un boliche sanjuanino

El joven que denunció el caso se llama Cariel Castro y según su relato todo transcurría con normalidad en el lugar hasta que decidió ponerse a bailar con otro chico.

"Fui uno de los primeros en llegar a la fila y desde que llegué los de seguridad mirando raro por no decir otra cosa. Entré con mi grupo de amigas, pasó un rato y un patovica se nos quedó al lado, mirando qué hacíamos en toda la noche, (estuvimos casi toda la noche en una esquina del boliche", relató Cariel.

Aunque la situación era incómoda, el joven decidió seguir divirtiéndose con amigos hasta que lo sacó a bailar otro chico.

"Suena una canción de cuarteto, me saca a bailar un chico (claramente también soy hombre) y sentimos como los de seguridad nos sacan a la fuerza apretándonos la nuca, sin darme una maldita explicación. A mi me sacó una chica, porque claramente yo estaba vestido con un top, y al chico lo sacó un hombre. Nos trataron súper mal, casi a las rastras nos despacharon, me quedo en la puerta exigiendo una explicación, y me cierran las rejas del lugar", detalló muy angustiado Cariel.

Todo terminó de la peor manera cuando alguien del interior del boliche le gritó "te sacaron por puto". Indignado por la situación, Cariel decidió hacer su denuncia en redes sociales. Sin embargo, se desconoce si la misma será replicada en el INADI. En redes sociales, miles de sanjuaninos mostraron su enojo con el local bailable y lo acusaron de discriminación.