¿Sube o se mantiene? Qué pasará con el precio del boleto de colectivo en San Juan

Termina un año, comienza otro y los sanjuaninos se ajustan el bolsillo de cara a los aumentos que podrían llegar. En ese contexto, surge la duda de qué sucederá con el valor del boleto de los colectivos de la Red Tulum. Al respecto, las autoridades aseguraron que por ahora no incrementos previstos, aunque eso está atado al posible aumento del sueldo de los choferes o del costo del combustible.

"Por ahora no hay motivos que llevan a realizar una revisión de la tarifa de colectivos. Si no hay aumento de sueldos –de los choferes- ni subas importantes en el valor del combustible, no va a haber aumento en enero", comentó en rueda de prensa la ministra de Gobierno, Laura Palma.