"Storytime de cuando me gorriaron": un influencer sanjuanino contó cómo lo engañaron y mostró las pruebas

Bajo el título de "Storytime de cuando me gorriaron en el baile", Santi contó que todo comenzó cuando su novio y su amiga se fueron a una fiesta.

"Bueno cuestión que mi ex, con mi mejor amiga se fueron al baile porque era el cumpleaños de él, yo no me enojé ni nada, pero al día siguiente me enteré de este video...", dijo el adolescente y mostró las pruebas donde se lo ve a su ex pareja besándose con otro chico.

Para colmo de males, parece que el ex de Santi lo acusó de haberlo usado para ganar fama, cuando en realidad se sabe que quien era conocido y seguido por miles era el chimbero. "Él estando conmigo se hizo conocido, subió los seguidores. Yo iba a todos lados con él", dijo y cerró con un consejo: "No hagan amigos, no hagan amores".