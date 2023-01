Solteros de San Juan, un grupo candente para quienes buscan pareja por Facebook

Hay quienes dicen que Facebook ya no se usa pero toda una generación de sanjuaninos está aprovechando esta red social para todo tipo de encuentros. Casuales y no tanto, con una sola publicación se replican los comentarios de aquellos que tienen lo que vos estás buscando.

solteros de san juan 6.png

"¿Kien para eso?", se pregunta Gabriel y abajo deja su WhatsApp. Los y las pretendientes no se hacen esperar aunque hay que reconocer que son más hombres los interesados en Gabriel.

En el grupo se pueden encontrar todo tipo de publicaciones y hasta quejas de algunos que insisten en que faltan mujeres. Fue creado en septiembre del 2015 y aunque ya pasaron 7 años, sigue recibiendo publicaciones de forma permanente.

solteros de san juan 1.png

"Lo que me molesta de este grupo..Los balines la pasan bomba. Yo que me gustan las mujeres todavía no se la puedo poner a ninguna", se queja Roberto.

solteros de san juan 2.png

El grupo, sin embargo, funciona y con más de 7.318 miembros, concentra a sanjuaninos y sanjuaninas que buscan una cita fugaz, el amor de sus vidas o simplemente charlar un rato. Con esta cantidad de propuestas, el que no se enamora es porque no quiere.