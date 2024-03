"Soldado argentino solo conocido por Dios", la lápida traída a San Juan de las Malvinas que inspira a llorar

"Nosotros no tenemos una tumba donde ir a llorar, nosotros no podemos ir asiduamente a Malvinas, por ende para nosotros esta placa histórica es la herramienta tangible que tenemos nosotros para venir y llorar", contó entre lágrimas Iris Montaño, hermana del héroe de Malvinas Hugo Agustín Montaño, cuyos restos descansan en el lejano cementerio de Darwin.

Fue por gestión de FACAMA, la asociación que nuclea a Familiares de Caídos en Malvinas, que ese trozo de mármol que solía estar arriba de una tumba en Darwin llegara a los jardines de la Legislatura de San Juan, sobre calle Las Heras. Se colocó como eje de un monumento que fue inaugurado el 2 de abril de 2019.

Embed - El importante sentimiento detrás de una placa de Malvinas

"Esta placa llega a nuestra provincia gracias a una gestión desde FACAMA San Juan, y con la anuencia del entonces vicegobernador Jorge Marcelo Lima, que entendió que en la Casa de las Leyes debía estar esta placa. Viene directamente desde las Islas Malvinas a San Juan", contó Montaño.

image.png La familia Montaño, en 2019 cuando se inauguró el monolito por los caídos en Malvinas en la Legislatura de San Juan.

Y valoró que "esta placa ha albergado durante muchas décadas los cuerpos de los soldados que no estaban reconocidos hasta el 2019. Es por ello que para nosotros es sumamente importante que el gobierno y el pueblo de San Juan conozcan y reconozcan lo que significa".

image.png En un acto muy emotivo, en 2019 se colocó la placa traída directamente del cementerio de Darwin en los jardines de la Legislatura de San Juan.

Según la especialista, "en la Argentina son 121 placas de los héroes que no estaban reconocidos. Los dos únicos héroes que están enterrados en el cementerio de Darwin estaban reconocidos. Es por ello que es la gestión de traerla y dejarla acá en este lugar".

En San Juan son 23 los héroes caídos en Malvinas. Dos de ellos, el teniente Oscar Silva y el hermano de Iris yacen en el cementerio de Darwin, en las Islas donde dieron la vida por la Patria. Los demás quedaron en el mar junto con el hundido Crucero ARA Belgrano.

"Fue arduo el trabajo de familiares de caídos en Malvinas de la Argentina, que mediante tratativas con el Reino Unido logramos traer esas placas para que no sean destruidas. Para nosotros tiene un significado altamente importante", destacó Iris.

Este sitio "es muy importante para la memoria del pueblo sanjuanino, que cuando pase por este sector, cuando pase y vea lo que es esta placa, sepa que esta placa albergó durante muchas décadas los cuerpos destrozados, que no podían ser identificados. Entonces eso es lo que tiene que saber nuestra sociedad, nuestro pueblo sanjuanino. No digo que le hagan una reverencia, pero sí que sepan que esto es lo único que tiene San Juan, traído de las Islas Malvinas, ya que los cuerpos de nuestros caídos no están", remarcó.

image.png Iris Montaño en el Cementerio de Darwin, cuando se dio la gestión para conseguir la placa de "Soldado solo conocido por Dios" en 2019.

Culminó: "Y agradecemos enormemente a las autoridades de la legislatura provincial que nos hayan permitido traer esta placa, porque en definitiva debe estar acá, en lo que es la casa de las leyes, donde está toda la democracia representada".

La historia del "Plan Humanitario" por Malvinas

Gracias al acuerdo celebrado entre los gobiernos de Argentina y el Reino Unido en diciembre de 2016 se inició un proceso a través de la cual se encomendó al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) la tarea de identificación de 121 tumbas (122 cuerpos) en el Cementerio de Darwin, cuyas lápidas decían “Soldado Argentino Sólo Conocido por Dios”.

El resto de las 237 tumbas que conforman el universo total del cementerio, ya se encontraban identificadas desde el momento de su inauguración en 1982.

Las tareas del Plan Humanitario se iniciaron con un largo proceso de entrevistas a los familiares interesados, quienes luego de informarse debidamente de las características del proyecto, debieron dar su consentimiento y aportar su correspondiente muestra de ADN.

image.png

Entre junio y agosto de 2017 se llevó adelante la toma de muestras en el cementerio de Darwin, a través de la instalación de un laboratorio móvil equipado con alta tecnología. Cada uno de los cuerpos exhumados fue colocado en un nuevo féretro y sepultado en su tumba original el mismo día de su exhumación, siempre guardando pleno respeto por la dignidad de los difuntos y concluyendo las tareas con una ceremonia religiosa.

El Equipo Argentino de Antropología Forense recibió las muestras remitidas por el CICR y realizó los análisis genéticos, de manera tal de concluir con los informes de identificación. En paralelo, otros dos laboratorios en Reino Unido y España se encargaron del control y la seguridad del análisis de ADN.

A partir de diciembre de 2017, la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural estuvo a cargo del procedimiento de informar los resultados a los familiares, para lo cual conformó equipos interdisciplinarios de profesionales encargados de brindarles acompañamiento y contención emocional a las familias, en ese momento tan significativo.

Avanzada la etapa de notificación, se realizaron dos viajes con familiares para que pudieran visitar a sus seres queridos, sabiendo por primera vez en 36 años de espera el lugar exacto en el que descansaban sus restos.

El primero de estos viajes humanitarios se concretó el 26 de marzo de 2018 y contó con la participación de las familias de 90 héroes identificados hasta ese momento, y el segundo tuvo lugar un año más tarde – el 13 de marzo de 2019 – con familiares de otros 22 soldados.

Hasta 2021 se había podido establecer la localización e identificación en el cementerio de Darwin de 115 ex combatientes en la fase 1 del programa y se decidió continuar trabajando por los que aún faltan –de un total de 122-, de manera de poder concluir este Plan Humanitario Malvinas que permitió saldar una deuda histórica con los héroes, con sus familias y con toda la sociedad argentina.