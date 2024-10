Sigue la odisea del pibe que se fracturó el cráneo jugando al fútbol en San Juan, ahora por una millonaria prótesis

image.png Jeremías Páez proyecta terminar el Secundario e iniciar los estudios para ser kinesiólogo, pero su trayectoria académica se está atrasando por su problema de salud.

Al respecto, Natalia explicó que, “Jere salió bien de la operación del 6 de julio, estuvo dos semanas internado y pudo volver a casa. En ese caso cubrió todo el seguro de Sancor, que es el seguro deportivo. Pero cuando el médico de esa empresa los revisó después, nos dijo que necesitaba esta nueva operación. Como desde el seguro nos informaron que la póliza ya había hecho todo lo que correspondía, fuimos a nuestra obra social, que es Consalud. Sin embargo, ahí nos afirmaron que es el seguro el que tiene que hacerse cargo. Cuestión que, entre llamados y mails entre las dos empresas, el tiempo sigue pasando”.

Si bien el joven sigue en su casa, la secuela que le quedó tras el accidente le impide desarrollar su vida normal. No puede hacer deporte, no puede salir y sólo va a la escuela cuando se siente bien, lo que sucede principalmente cuando no hay viento, no hace demasiado frío o no está muy caluroso. Eso cambiaría con la nueva intervención.

“Ya no sé qué más hacer. Fui al Ministerio de Familia y me dijeron que necesitan la baja de la obra social, pero no la tengo porque en realidad sí tengo cobertura. Hice la denuncia en la Superintendencia de Seguros y estamos esperando”, detalló la mujer.

Al mismo tiempo sostuvo: “El problema es que el costo total de la prótesis, el resto de los materiales y la cirugía supera los $9 millones. El papá de Jere y yo trabajamos en una fábrica y no nos alcanza para afrontarlo. Por eso inicié una colecta, con el fin de poder cubrir al menos una parte para ver si la obra social o el seguro pueden costear el resto. Nos han ayudado muchísimo, tanto los papás del club como gente conocida y hasta que no conocemos; y estamos muy agradecidos, pero no llegamos”.

Preocupada por la situación de su hijo, que se esfuerza para ir rindiendo como puede las materias del último año del Secundario para poder avanzar en su proyecto de estudiar después Kinesiología, la mamá pidió ayuda. “La verdad es que necesitamos que se solucione de algún modo esta situación, porque mi hijo necesita recuperar la vida normal de un adolescente, no puede seguir así”, confió.