Si vas por Av. Circunvalación tené cuidado en un tramo

Por otro lado, Vialidad Nacional comunicó que todas las rutas nacionales en la Provincia de San Juan se encuentran transitables en el inicio de esta fría jornada.

El siguiente es del detalle de cada ruta:

-RN A014, RN 20, RN 141, y RN 40 sur: transitables.

-RN 40 Norte: transitable con precaución.

-RN 150 Jáchal Rodeo; transitable con precaución.

RN 150 Jáchal Ischigualasto: transitable con precaución.

RN 149 Calingasta e Iglesia: transitable con precaución.

Se inició una jornada fría, con cielo despejado en los departamentos de Jáchal, Calingasta e Iglesia ,mientras en el resto del territorio sanjuanino hay nubosidad variable. Por el momento no hay lluvia, no hay nieve, solo en algunos casos viento de intensidad baja. No obstante y de acuerdo a los pronósticos equipos y personal de Vialidad Nacional está en alerta por posible temporal de nieve y lluvia.