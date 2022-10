Se agrandó la familia Bravo, emblema del bloquismo

bravo.jpg

Con Timotea suman 6 los nietos y nietas de Leopoldo Alfredo, que murió el 30 de octubre de 2010 cuando era embajador de Argentina en Rusia. "Es el único deseo que me gustaría pedir, traerlo 5 minutos a la vida y que pueda conocer a sus nietos. pero bueno, así es la vida", dijo el flamante padre. Sus hermanas mellizas ya sumaron descendencia: Catalina, casada con el empresario Raúl Albiñana tiene dos varones; y Sofía, casada con el famoso actor y político Segundo Cernadas, tiene dos nenas. Un dato no menor es que la afortunada abuela es la vicepresidenta del PB actualmente, Laura Adámoli, quien mostró su felicidad en redes.

laura.jpg

"Me siento increíble, muy contento la verdad. Tener familia es lo mejor que a uno le puede pasar", contó Polito sobre su momento especial. Ya bromea con lo que será ser papá de una mujer. "Si el enano me tiene loco no me quiero imaginar esto, viste que dicen que las nenas con los papás son tremendas. La miro y no lo puedo creer", dijo emocionado.

WhatsApp Image 2022-10-21 at 10.24.59 AM.jpeg

Para los Brisighelli, otro apellido muy conocido en San Juan, es la quinta nieta y en la familia también tienen descendencia bloquista porque una de las hijas está casada con un Bazán Agrás, de las familias insignes del partido de la estrella. "Son muchas generaciones de bloquistas juntos", concluyó Polito.