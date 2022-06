San Juan es la tercera provincia del país con mayor tasa de repitencia en las escuelas

La organización no gubernamental Argentinos por la Educación presentó su informe “¿Todos pasan? La promoción de grado/año en Argentina”, en el que revelaron que Corrientes es la provincia con mayor tasa de no promoción en la escuela primaria: 5,3 %. Le siguen Santiago del Estero (3,5 %) y San Juan (2,9 %). En el otro extremo se encuentran Jujuy y Chubut (0,2 %) y Neuquén (0,3 %). La provincia que más bajó la no promoción en el período analizado (2011-2019) es Santiago del Estero, con 6,6 puntos porcentuales.