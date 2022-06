Ruta 40 Sur: consiguieron plata del BID para hacer los dos tramos pendientes 

Respecto a la Sección III, Deiana manifestó que aun no ha podido relicitarse porque tiene un escenario más complejo, dado que hay que expropiar terrenos. Al respecto, expresó que "hay que generar un proceso de expropiación, donde no sólo se atiene lo económico sino que también hay que tener en cuenta lo social y nosotros como personas no estamos ajenos a las necesidades del otro. Hemos logrado que haya una interacción más fluida para que todas las interacciones que puedan llevarse adelante para mitigar estos efectos adversos para con esas propiedades y para con las personas que en ellas habitan sean atendidos rápidamente"

Por otro lado, Deiana aseguró que aprovecharon la visita para solicitar que también sea financiada la Sección I, que va desde el límite con Mendoza hasta Tres Esquinas.

En cuanto a la Ruta 153, que va desde Pedernal en Sarmiento hasta la ruta 149 (que une Calingasta con Uspallata), el titular del distrito local de Vialidad Nacional manifestó que "hemos hecho un recorrido inicial para verificar las condiciones y las posibilidades concretas de lo que significa para San Juan y para Nación. Las obras de la Ruta 153 necesitarían un monto equivalente a 106 millones de dólares, lo que nos permitiría refaccionar la ruta de forma permanente y que deje de ser una huella como lo es ahora"

"Los caleros que trabajan en Barreal manifiestan que podrían ahorrar 10 dólares por tonelada si pudiesen salir directamente sin atravesar la ciudad de Mendoza, entonces estos permitiría un acceso desde Sarmiento con un valor de transporte mucho menor. Y también por supuesto menos tiempo y menos distancia"