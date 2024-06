Repaso histórico: una por una, las 7 sedes de la Fiesta Nacional del Sol desde su nacimiento

Si bien a lo largo del tiempo, la Fiesta Nacional del Sol ha sabido transformarse en una expresión de la tradición sanjuanina, a lo largo de sus 52 años de vida ha ido evolucionando y, con ello, cambiando. Desde el nombre hasta los distintos eventos que se desarrollan en el marco de su realización, fueron mostrando variaciones. Y la edición 2024 no será la excepción, esta vez, el festejo máximo de los sanjuaninos se realizará en noviembre y no en febrero. Pero, además, cambiará de locación. Las autoridades del Gobierno determinaron que, en lugar de desarrollarse en el Costanera Complejo Ferial, en Chimbas, se lleve a cabo en el Estadio del Bicentenario, en Pocito. Esta no será la primera vez que la festividad modifica su sede. A lo largo de los años ha pasado por otros 6 espacios centrales diferentes. Un repaso de la FNS y sus variaciones, a lo largo de la historia.