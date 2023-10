Rematarán vehículos con base de $500.000 en San Juan

Los siguientes son los vehículos y su precio de base:

01 Chipeadora Bandit 150 XP $ 500.000

02 Topadora John Deere 850 J- modelo 2012 CMS 56 $ 3.000.000

03 Excabadora John Deere 160D LC modelo 2010 BYH 21 $2.500.000

image.png

image.png

image.png

Para tener en cuenta en el día del remate:

* Asistir con D.N.I. de la persona que compra el lote

*El saldo restante se deberá cancelar dentro de los 5 días hábiles siguientes, en Caja de Acción Social Santa Fe 10(e). 1º Piso Tesorería - En horario de 07 a 10 horas, sin excepción. Caso contrario perderá la suma pagada como seña anteriormente y el lote adquirido.

Para retirar la movilidad adquirida en el remate:

* Deberá tener en la boleta entregada por tesorería, el sello de "cancelado".

*Los Formularios son a cargo del comprador.

*Para iniciar el trámite de transferencia, acercarse por Centro Cívico - oficina de Secretaria 3º Piso Núcleo 3 , o comunicarse al tel. 4305928* Para retirar la movilidad presentar los datos que solicite la entidad vendedora en este caso, la Secretaria de Estado, Ambiente y Desarrollo Sustentable.

* Sin inscripción y no se abona ningún costo con anterioridad al remate.

*Precio base es el valor de referencia que comienza el martillero para el remate de cada lote.

*El precio final para la adquisición de un lote es al "Mejor Postor".

*Se usa contado efectivo o transferencia bancaria (No dólar, no Mercado Pago, no cheques).