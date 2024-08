Reapareció una conductora de TV sanjuanina tras varios meses afuera de la pantalla chica

En una emotiva reaparición, Silva compartió sus sentimientos tras el primer programa desde su regreso: “Estoy muy contenta, agradecida y emocionada. Fueron meses muy duros; las personas que me conocen saben lo que es para mí estar quieta sin trabajar y sin hacer deportes, completamente inmovilizada”, comentó emocionada a Telesol diario.

image.png María Eugenia Silva. Foto: gentileza Telesol.

La conductora sufrió una grave lesión en mayo de este año durante un partido de fútbol con su equipo, el Club de Amigas. La rotura de ligamentos cruzados y meniscos en su rodilla derecha requirió cirugía y un extenso período de rehabilitación. Afortunadamente, tras su recuperación, pudo volver al programa que conduce desde hace una década.

Silva, visiblemente conmovida, recordó a su madre Estela y a su abuela Sonia, quienes ya no están con ella. “Me invade la nostalgia, arrancar de vuelta, volver a la realidad y darte cuenta que hay un montón de cosas que siguen su curso. Hace 10 años que estoy al frente de DQE y hoy me llegó este ramo de flores gigante que siempre, antes de empezar el primer programa, me enviaba mi mamá y mi abuela”, relató entre lágrimas.

El ramo de flores que recibía de su madre y abuela ahora le fue enviado por su novio, Lucas Guiliani. “Antes de empezar esta temporada esperaba el mensaje de mi mamá y de mi abuela diciéndome ‘Qué bueno que volvés hija, qué lindo, te vamos a estar mirando’, pero volvés y sabés que te falta eso. Entonces, llegué acá y vi el ramo que envió mi novio Lucas, me emocioné muchísimo”, explicó Silva.

La conductora expresó su profunda gratitud hacia su equipo y su audiencia. “Gracias a toda la familia de Telesol por abrirme las puertas”, dijo, subrayando que el ramo de flores representa mucho más que un simple regalo para ella. “