Raúl, el sanjuanino que tiene esclerosis y rifó una casa, ahora sorteará dólares

El bono tiene un valor de $4.000 y consiste de dos números, “¡así tienen doble chances de ganar!”, expresaron.

Para más información, podés comunicarte al 2643198929 (teléfono de Raúl Arias). El número se compra a través del Alias de Mercado Pago: ruly.mercado.pago.

El caso de Raúl

Su situación es muy delicada. Es que el kiosquero viene de superar un cáncer, por lo que no puede suministrarse cualquier medicación. Según explica en el video que compartió en sus redes, los especialistas que lo acompañan determinaron que sólo debe tomar Ocrelizumab 600, pues es la medicación que puede frenar el avance de la esclerosis sin volver a despertar el cáncer. De esa medicación necesita dos dosis anuales, pero su obra social (PAMI) no la cubre.

Tiene esclerosis y pide ayuda para conseguir una costosa medicación

“PAMI me dice que la medicación no está aprobada por ANMAT, cosa que no es real porque está aprobada desde el 2019. Lo que pasa es que no está en el vademécum con PAMI, por eso no me la quieren entregar”, explicó Arias.

Raúl fue diagnosticado de cáncer en 2013 y, seis años después, se le declaró la esclerosis múltiple, una enfermedad en la que el sistema inmunológico degrada la cubierta protectora de los nervios. Si bien su tratamiento no puede curar la enfermedad, si puede aliviar sus síntomas y retrasar su avance.

“Actualmente, necesito ayuda para moverme, para bañarme. Y si sigo así voy a depender 100% de otra persona”, relató Raúl.