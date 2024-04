Quién es Yésica, la albardonera que debe medio millón de luz y devolvió una billetera llena de plata

En paralelo, Yésica iba en su bicicleta al cajero. Pero notó que una de las ruedas estaba desinflada. Aunque estaba apurada, bajó y empezó a caminar con la bicicleta a la par. En ese momento, pateó algo sin querer. Pensó que era un librito, pero al agacharse descubrió el monedero.

“Pensé en la persona que la había perdido y no dudé”, contó ahora. Al tiempo que relata que, fue hasta la estación de servicio de la zona, infló la rueda y pedaleó hasta calle La Laja, en busca del domicilio que salía en el documento que habían encontrado. Al llegar, golpeó la puerta varias veces, pero no recibía respuesta. Justo cuando estaba por irse, salió Estefanía. “Menos mal que fui rápido. Ella tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Me contó que necesitaba la plata para pagar la boleta y me sorprendió, porque yo estoy tratando de juntar el dinero apagar a la luz de mi casa y mi negocio. Debo dos, una de $246 mil y otra de $282 mil”, reflexionó Yésica.

image.png

Ella tiene 32 años y dos hijos de 14 y 16 años. Junto a su pareja lleva adelante un kiosco en el venden panificados y comidas que ellos mismos producen y el gasto de luz en el lugar les está trayendo dolores de cabeza. “Estoy acostumbrada a laburar y a salir adelante gracias a eso. Por eso, ni pensé en dejarme esa plata, directamente sé que tengo que devolver algo que no es mío”, contó Yésica ahora.

Y agregó, “tampoco pensé que se iba a armar tanto revuelo, porque lo que hice es lo que corresponde. Pero Estefanía decidió contar lo que había pasado en una radio del departamento y ahora me llama todo el mundo”.

Para finalizar reveló que, “ver a la mujer me partió el alma. Me contó que, si no pagaba le iban a cortar la luz y que está pasando un mal momento. A mí, en 2014 se me perdió la billetera con todos mis documentos y los de mis hijos y nadie me la devolvió, fue un lío. Yo no podría hacer pasar a otra persona lo que pasé”.