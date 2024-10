Qué hay detrás del registro de marca del "Concierto de las Américas" y el pago a sus autores por usar el nombre

Conforme al relato de García Gómez, todo comenzó en el año 2007, cuando ideó el proyecto que presentó a la Secretaría de Cultural de la provincia, en el que proponía realizar un concierto donde el público disfrutara por alrededor de dos horas de música latinoamericana. Bajo esa premisa, la propuesta incluía la presencia de artistas locales, nacionales y latinoamericanos representativos de la cultura continental. Abril fue el mes elegido, ya que se conmemora el Día de las Américas el 14 de abril.

El proyecto durmió en un cajón hasta el 2011, cuando se reflotó y se realizó la primera edición en el lugar propuesto por García Gómez: el Cerro Alcázar. “Era un desafío hacer el concierto en ese lugar por las cateréticas del espacio. Era una jugada muy importante. La idea del Concierto de las Américas siempre fue poner un concierto de mucho nivel artístico. No es una fiesta departamental, es un concierto que dura dos horas en un lugar llamativo y tiene una especie de acústica especial, lo que nos permite usar poca amplificación para poder desarrollar el concierto”, explicó.

Ya en aquel entonces el nombre “Concierto de las Américas” estaba registrado en Propiedad Intelectual, un trámite que realiza Rolando García Gómez con todos los proyectos que desarrolla y concreta. El registro se debe renovar cada tres años, situación que se vino haciendo, pese a que el evento se realizó por última vez en 2022.

image.png Rolando García Gómez junto a Claudia Grynszpan, quien fue ministra de Turismo y Cultura durante la presentación del Concierto de las Américas 2019

“Nos enterarnos que había gente interesada de Buenos Aires que tiene ganas de hacer un evento en el mismo lugar y fue por ese motivo que este año decidimos realizar el registro en marcas y patentes, que se debe renovar cada diez años. Comparto la autoría con Flavia Domínguez. Coloqué dos personas por si eventualmente alguno de las dos personas no puede desarrollar el proyecto, para que no se pierda”, explicó García Gómez, dejando en claro que con esta acción no busca ningún redito económico ni obstaculizar las intenciones del Gobierno provincial o municipal si desean hacerlo, bajo el espíritu del proyecto.

Al respecto, señaló: “El gobierno no debe pagar por el uso del nombre. Por tener la marca del concierto no recibo ningún tipo de regalías, sino que preservo su esencia. No quiero que se haga un Concierto de las Américas y que sea una fiesta electrónica”. Y continuó: “En el caso de hacerlo, lo único que pido es tener la dirección artística, y si no estoy hay otra persona que lo puede hacer, pero respetando las ideas principales del evento. Mientras se conserve eso, no hay inconvenientes”.

La acusación recibida por parte de un empresario local y el análisis al respecto

La semana pasada el Nuevo Diario publicó la “fuerte denuncia” de un empresario del rubro gastronómico con emprendimientos en Calingasta que aseguraba que al estar patentado el concierto, el Gobierno le debía pagar a Rolando García Gómez y Flavia Domínguez si querían hacer el evento, que es de gran importancia para el departamento por su impacto turístico.

Enterado de esto, García Gómez no ocultó su asombro, señalando que sin duda se había hecho la acusación desde el desconocimiento o la falta de información.

“Creo que hay desconocimiento sobre el tema, sobre lo que hacen los autores intelectuales, que son los creadores. Sé que hay gente que inventa cosas, crea cosas, pero no cobro regalías por haber creado un concierto o un festival. Los artistas tenemos otra misión, que no es solamente ganar dinero. A mí me interesa el desarrollo cultural de la provincia”, sentenció García Gómez.

Además, aseguró que si, por ejemplo, el Gobierno de la provincia desea hacer un evento en el mismo espacio, primero deberían pedir permiso a los propietarios, ya que es propiedad privada perteneciente a la familia Nale; teniendo la libertad luego de usar o no la denominación “Concierto de las Américas”.