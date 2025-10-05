Qué dijo Naturgy por los cortes de luz y las nuevas zonas afectadas por el Viento Sur

Durante las últimas horas, Naturgy emitió un comunicado oficial para informar sobre la situación del servicio eléctrico en la provincia, tras los reiterados cortes de luz que afectaron a miles de usuarios. La empresa explicó que los inconvenientes se originaron primero por el paso del viento Zonda y luego por el ingreso del Viento Sur, que también provocó daños en la infraestructura eléctrica.

Según detallaron, las reparaciones por la falla ocurrida el día anterior finalizaron a las 3 de la madrugada, con la reposición total del sistema en el distribuidor Chile. Sin embargo, el panorama se complicó al sur de la provincia, donde las ráfagas del Viento Sur -que alcanzaron hasta los 70 km/h- ocasionaron nuevos desperfectos.

“La zona más afectada fue la Estación Transformadora Cañadita, donde nuestros equipos técnicos continúan trabajando intensamente para completar las tareas de reparación”, precisaron desde Naturgy. “La zona más afectada fue la Estación Transformadora Cañadita, donde nuestros equipos técnicos continúan trabajando intensamente para completar las tareas de reparación”, precisaron desde Naturgy.

Además, la empresa informó que un incendio registrado en Pocito impactó en la prestación del servicio en Baja y Media Tensión. El siniestro dañó parte de la estructura de distribución, y el personal técnico sólo pudo ingresar al área una vez que los Bomberos declararon el lugar seguro. “Se iniciaron las excavaciones para reemplazar la postación dañada y en este momento se continúa trabajando en la zona”, agregaron.

En tanto, desde el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) también se habían recibido reportes de usuarios de distintos departamentos por interrupciones del suministro, en un contexto marcado por condiciones climáticas adversas y trabajos de reparación simultáneos.

De esta manera, la empresa distribuidora aseguró que mantiene activos todos sus equipos de emergencia y que las cuadrillas seguirán desplegadas hasta normalizar el servicio en las zonas más comprometidas.