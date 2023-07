Qué dicen los especialistas sobre el consumo de alcohol en el embarazo

En las últimas horas, el Ministerio de Salud de la provincia dio a conocer una publicación que habla sobre las consecuencias del consumo de alcohol en el embarazo y cuando se está desarrollando la lactancia. Destacó la importancia de no tomar este tipo de bebidas durante la gestación.

El informe indica que, “es importante destacar que el consumo de bebidas alcohólicas durante cualquier etapa del embarazo puede provocar daños en el desarrollo físico y mental del bebé, ya que el alcohol llega al feto a través de la placenta. (Síndrome alcohólico fetal)”.

Y detalla que, durante las primeras 10 semanas se pueden producir malformaciones físicas y a partir de la semana 12, las alteraciones pueden afectar al sistema nervioso central. Es la principal causa de retraso mental. También puede provocar la pérdida del bebé en gestación.

La mejor medida preventiva es no ingerir alcohol si está embarazada o si piensa que pudiese estarlo. No existen bebidas alcohólicas más o menos perjudiciales. Cualquier bebida alcohólica contiene etanol (sustancia que produce el daño), independientemente de su proceso de elaboración o graduación alcohólica. Tampoco es recomendable tomar bebidas alcohólicas durante la lactancia, ya que una parte del alcohol consumido pasa al bebé a través de la leche materna.

La integrante del Programa de Prevención de Consumo nocivo de Alcohol Enfermedades Crónicas No Trasmisibles Ministerio de Salud Pública, Dra. Constanza Enrico, explicó al respecto, “lo más importante es que deje de beber completamente después de enterarse de que está embarazada. Nunca es demasiado tarde, debido a que el cerebro del bebé se está desarrollando durante todo el embarazo, cuanto antes deje de beber alcohol, más seguro se encontrará ella y su bebé. Si bebió cualquier cantidad de alcohol mientras estuvo embarazada, tiene que hablar con los profesionales de su centro de salud”.

“Beber alcohol durante el embarazo aumenta riesgo de enfermedades crónicas: diabetes; presión alta; insuficiencia renal; hígado graso y obesidad. Además, aumenta el riesgo de embarazos complicados”, agregó.

Asimismo, la especialista explicó cómo afecta el alcohol a la leche materna: “el alcohol pasa fácilmente hacia la leche materna, y no se sabe cuál es la cantidad “segura”. Lo mejor es evitar consumir alcohol mientras se amamanta. La lactancia y las bebidas alcohólicas no son una buena combinación. No hay ningún nivel de alcohol en la leche materna que se considere seguro para un bebé. Si tomas alcohol, este pasa a la leche materna, pero un recién nacido elimina esta sustancia de su cuerpito a la mitad de velocidad que lo hace un adulto”, finalizó.

Por qué no beber alcohol durante el embarazo:

- Beber cerveza no aumenta la producción de leche, como se creía.

- El alcohol puede cambiar el sabor de la leche materna, y algunos bebés no querrán tomarla.

- El consumo moderado, intenso o regular de alcohol también puede disminuir la producción de leche.

- Los bebés prematuros o con afecciones médicas complejas pueden verse más afectados por el alcohol. Hable con el médico de su bebé.

- Siempre recordar que amamantar es la mejor manera de alimentar a un recién nacido y se recomienda hacerlo hasta que el bebé tenga, por lo menos, un año. Por eso aconsejamos no beber alcohol en ninguna circunstancia si se está dando de mamar.