Propuso casamiento en el recital de Los Rancheros y ahora su hija lo denunció por mal padre

Este fin de semana durante un recital de Los Rancheros Ariel Carrizo le propuso casamiento a su pareja Erica. La respuesta fue un sí y se unieron en un beso para sellar el emotivo momento. Pero como no todo es color de rosas, en las últimas horas la hija del hombre salió a hablar, “están haciendo público a alguien que no lo merece”, sentenció.

La joven se llama Abril y es estudiante de abogacía. Ella contó a Telesol Diario que tiene un cruce judicial ya que lo denunció por no pasar la cuota alimentaría que corresponde. Además, lo acusó de ser un abandonador. “Cuando le pedí lo que me correspondía, me mandó a trabajar”, añadió la chica.

La chica y Carrizo mantienen una relación totalmente judicial. “En la ultima audiencia de mediación que tuve con él sobre la cuota alimentaría, me dijo que solamente podía pasarme 10 mil pesos. Es claro que viven bastante bien ellos”, explicó Abrill.

También, tildó de manipulador al hombre, “le mete cosas en la cabeza a mis hermanos para que se pongan contra mi madre”, especificó. Es Abril necesita de dichos ingresos para sus estudios y finalizó. “Me parece una burla, no cumple sus obligaciones, no me habla y no está presente como padre como siempre. Se preocupa por él mismo, anda haciendo estas cosas cuando no está a cargo de sus hijos como corresponde”, finalizó la denunciante.