Primavera anticipada: especialista sanjuanino confirma que se adelanta el calor

Falta un mes para la primavera , pero en San Juan no se nota. Ya hay personas que han dejado de lado los camperones y las bufandas para vestir prendas más livianas, acorde a las temperaturas que se están viviendo. Y el panorama parece que va a sostenerse durante lo que queda del invierno, según adelantó un especialista sanjuanino.

Tiempo de San Juan dialogó con el climatólogo Germán Poblete sobre qué esperar para las próximas semanas, mientras se acerca el cambio de estación. “Estas semanas serán de pre primavera, con días lindos. Las máximas estarán por encima de los 20 grados. Podría haber una perturbación aislada con bajas temperaturas, pero por ahora no se prevé”, confirmó el especialista.

En base a lo comentado por Poblete, las jornadas heladas serán parte del pasado, aunque si habrá horas del día donde se sentirá la baja de temperatura, rozando los 1º o 2º, sobre todo a primera hora de la mañana.

Por otro lado, comentó que observa en San Juan una tendencia desde hace algunos años a la fecha, y es el desfasaje de estaciones, es decir, jornadas cálidas y primaverales cuando aún no culmina el invierno y veranos cada vez más largo. “Dentro de lo que son las 4 estaciones, el verano representa en San Juan el 37% de los días del año, cuando lo regular es 25% por estación”.

Consultado sobre qué esperar para los próximos meses, Poblete comentó que el clima a nivel global se ha vuelto más extremo. “No podemos descartar que en enero y parte de febrero haya olas de calor, aunque no sé si con la intensidad de las vividas en Europa o México”, reflexionó, en base a las altas temperaturas que se está registrando en los países que actualmente se encuentran en verano, donde las máximas han llegado a superar los 40º en más de una oportunidad, provocando incluso la muerte de habitantes por el calor.

peatonal san juan.jpeg La falsa primavera seguirá siendo protagonista este lunes.

Si bien el frío se presentará en las próximas semanas de manera aislada, Poblete confirmó algo que no es tan positivo para la provincia, y es que no se prevé ninguna nevada en el corto plazo. Pese a ello, no descarta que ocurra una perturbación tardía en altura durante septiembre que deje un poco más de nieve en la cordillera, necesaria teniendo en cuenta la sequía en la provincia.