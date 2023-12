Preocupación en San Juan por la falta de insumos médicos: cuáles son las especialidades más complicadas

La devaluación del peso golpea nuevamente al ámbito sanitario de San Juan. Una reconocida asociación médica reconoció la preocupación por el faltante de insumos en la provincia . Afirmaron que hay stock, pero no lograr reponer los materiales con el tiempo necesario. Además, expresaron cuáles son las especialidades que más preocupan al sector.

El integrante de la Comisión Directiva de la Asociación de Clínicas y Sanatorios –Aclisa-, Mario Más, admitió en diálogo con Tiempo de San Juan la falta de insumos . “Hay stock, pero no están reponiendo los elementos requeridos. A corto plazo, los profesionales no contarían con más insumos”, dijo.

El profesional de la salud manifestó su preocupación por la escasez de guías destinadas a la diálisis peritoneal. “Es una situación muy conflictiva. El stock es muy poco y es un material indispensable”, declaró.

También hay preocupación en otras especialidades médicas. El dirigente manifestó que los cirujanos cardiovasculares tienen problemas para conseguir stents y elementos para realizar angioplastias.

Además, indicó que los oftalmólogos están muy preocupados porque todos los insumos para las cirugías son importados y los costos se cotizan con el valor del dólar blue. “Cuesta muchísimo comprar”, aseguró.

Por último, contó que varios traumatólogos suspendieron intervenciones quirúrgicas. Más aclaró que no tienen prótesis importadas. “Los pacientes no saben el precio que deberán pagar por este insumo y las obras sociales no pueden comprar”, expuso.

Grave situación en Mendoza

El diario Los Andes publicó este jueves 30 de noviembre el escaso stock de insumos para diálisis en la vecina provincia. El periódico expresó que les queda un mes para terminar de usar los materiales disponibles. Por este motivo, peligra la atención de 1.610 pacientes mendocinos.

Reciben la asistencia en 22 centros distribuidos en todo el territorio. La indicación de tratamiento es tres veces por semana durante 4 horas por sesión. “Lo grave de esto es el peligro que tienen los pacientes de llegar un momento en que no puedan recibir tratamiento”, advirtió el presidente de la Asociación Prestadores Privados de Hemodiálisis y Trasplantes Renales de Mendoza, Miguel Discépolo. “No hay plan B, esto es un tratamiento que no tiene plan B, o sea, el plan B es el trasplante”, remarcó el médico ante alternativas de resolución.

Dicha situación no es alarmante solamente en las dos provincias cuyanas. A través de un informe, la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (CADRA) alertó que se están agotando las reservas disponibles de insumos importados, como sales y cloruros, y demás materiales en todo el país.

Los prestadores alertaron a fines de julio que, ante las dificultades para abastecerse de productos, peligraba la prestación del servicio para 30.000 argentinos que lo requieren. A esta altura del año, y con relativas soluciones, el escenario se agrava.

“Lamentablemente muchos centros de diálisis cuentan con stock de insumos que, se estima, alcanzarán hasta fines de diciembre o principios de enero y, de no recibir nuevos lotes, nos encontraremos ante una situación de extrema gravedad que sólo puede modificarse con la reposición de esos materiales prioritarios”, alertó el doctor Jorge Abdala, presidente de la entidad médica.