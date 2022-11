Precios Justos en combustibles: para estacioneros de San Juan pone en riesgo las fuentes laborales

En las últimas horas trascendió que el Ministerio de Economía estaba negociando con las petroleras para incluir los combustibles al programa Precios Justos . El acuerdo que se formalizaría hoy contempla un aumento de tope en un cuatrimestre del 4% los primeros tres meses y del 3,5% el último. Si bien faltan precisiones, desde el sector local no ven lo positivo de la medida, expresando que afectará a los empresarios sanjuaninos.

Fue precisamente la presidenta de la Cámara Expendedores de Combustible de San Juan, Analía Salguero, quien en declaraciones radiales señaló que la medida es “un disparate”. “Es un intento de controlar algo que no viene controlado y tener precios cuidados no es una medida que se muestre como antídoto de esto. Esa es mi lectura. Me suena más a una medida política que económica”, dijo en los micrófonos de Estación Claridad.